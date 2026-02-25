Врач Тарасова назвала продукты, которые хорошо снижают плохой холестерин

На уровень липопротеинов низкой плотности также влияют полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые улучшают липидный обмен и обладают противовоспалительным действием. Тарасова отметила, что фитостеролы и станолы конкурируют с холестерином за всасывание в кишечнике, вытесняя его. Эффективные дозы этих веществ содержатся в продуктах, обогащенных стеринами. Кроме того, снижению уровня ЛПНП способствует соевый белок, заключила врач.