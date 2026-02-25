Ричмонд
Врач Тарасова назвала продукты, которые хорошо снижают плохой холестерин

Врач Ольга Тарасова заявила, что плохой холестерин хорошо снижают овес, ячмень, бобовые, яблоки, груши и другие продукты.

Источник: Аргументы и факты

Растворимая клетчатка является наиболее эффективным средством для снижения уровня плохого холестерина в крови. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

По словам эксперта, в кишечнике клетчатка образует гель, который связывает желчные кислоты, вынуждая печень забирать холестерин из крови. Источниками таких пищевых волокон являются овес, ячмень, бобовые, яблоки, груши, цитрусовые, морковь, баклажаны, льняное семя и псиллиум.

На уровень липопротеинов низкой плотности также влияют полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые улучшают липидный обмен и обладают противовоспалительным действием. Тарасова отметила, что фитостеролы и станолы конкурируют с холестерином за всасывание в кишечнике, вытесняя его. Эффективные дозы этих веществ содержатся в продуктах, обогащенных стеринами. Кроме того, снижению уровня ЛПНП способствует соевый белок, заключила врач.

Ранее биолог Виталий Наполов рассказал, какие фрукты рекомендуется употреблять в феврале.