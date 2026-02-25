Задержан подозреваемый в убийстве Андрея Портнова, бывшего советника Януковича

Правоохранители в Германии сумели отыскать и задержать мужчину, которого подозревает в расправе над Андреем Портновым, бывшим советником экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом в среду, 25 февраля, сообщило РИА Новости со ссылок на полицию Испании.
— Да, в Германии был задержан подозреваемый, — говорится в материале.
Портнова убили 21 мая 2025 года в Испании. Знакомые политика говорили, что тот планировал обнародовать «разоблачение» президента Украины Владимира Зеленского. Главное об убийстве экс-советника Януковича — в материале «Вечерней Москвы».
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что Портнов накануне смерти пересекался с бизнес-партнером Владимира Зеленского и совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. Тем не менее парламентарий не привел более подробной информации об этой встрече.
После победы Зеленского на выборах в 2019 году Портнов вернулся на Украину, где занимался адвокатской деятельностью и вел авторскую программу на телевидении. Летом 2022 года он снова уехал из страны. «Вечерняя Москва» выяснила, что еще известно о Портнове.