Mirror: в доме в Австрии, где родился Гитлер, разместят полицейский участок

Переезд полицейских в здание запланирован во втором квартале 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Реконструкция дома XVII века в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором родился глава нацистской Германии Адольф Гитлер, почти завершена, власти планируют разместить в здании полицейский участок, пишет Mirror, ссылаясь на Министерство внутренних дел Австрии.

В ведомстве сообщили, что работы должны завершиться к концу первого квартала текущего года, а переезд сотрудников — во втором квартале. В МВД считают, что реконструкция «нейтрализует» символическое значение здание, а также не позволит превратить его в место притяжения неонацистов.

При этом писатель и представитель Австрийского комитета Маутхаузена Людвиг Лахер считает, что в доме следует создать центр, посвященный продвижению пацифизма и исторической памяти.

Ранее зампредседателя Совбеза России, глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что судьба лидера фашистской Италии Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера является показательным примером для сегодняшних властей Украины.

