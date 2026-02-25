Могила усеяна цветами: В Оренбурге прошли похороны погибших детей экс-солистки «Вороваек» Яны Павловой

В Оренбурге прошли похороны детей бывшей солистки группы «Воровайки» Яны Павловой, которые погибли во время катания на тюбинге в минувшие выходные. Об этом сообщило издание «КП-Оренбург».
«На похороны 25 февраля 2026 года собралось больше сотни людей — приходили друзья, родственники, неравнодушные фанаты, которые хотели поддержать разбитую горем мать», — говорится в материале.
Издание уточнило, что 21-летнюю девушку положили в одну могилу с ее 10-летним братом. Теперь возле их крестов видна лишь свежая земля, на которой стоят венки с горькими пожеланиями: «Милой Анечке…», «…от любящих родных». Могила была усыпана яркими красными цветами, некоторые привезли плюшевые игрушки и машинки.
Напомним, 22 февраля дети Павловой — 21-летняя дочь и 10-летний сын — пошли кататься на тюбинге и решили скатиться со склона горы Красное урочище. Позже их тела нашли в овраге жители села Подгородняя Покровка. Местные рассказывали, что под снегом могли быть камни и большие валуны.