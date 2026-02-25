Могила усеяна цветами: В Оренбурге прошли похороны погибших детей экс-солистки «Вороваек» Яны Павловой

Издание уточнило, что 21-летнюю девушку положили в одну могилу с ее 10-летним братом. Теперь возле их крестов видна лишь свежая земля, на которой стоят венки с горькими пожеланиями: «Милой Анечке…», «…от любящих родных». Могила была усыпана яркими красными цветами, некоторые привезли плюшевые игрушки и машинки.