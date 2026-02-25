Ричмонд
Эксперт Осипов назвал основные этапы подготовки автомобиля к весне

Автоэксперт Кирилл Осипов посоветовал начать подготовку машины к весне с мытья кузова.

Источник: Аргументы и факты

Перед наступлением весны автомобиль нуждается в ежегодной ревизии, чтобы предотвратить серьезные неисправности после воздействия низких температур и реагентов. Об этом «Ленте.ру» заявил автоэксперт Кирилл Осипов.

Специалист рекомендует начать с тщательной мойки кузова, особое внимание уделив колесным аркам и днищу, после чего обработать поверхность защитным составом. При стабильной плюсовой температуре зимние шины следует сменить на летние, использование шипованных покрышек летом грозит штрафом. Также необходимо проверить состояние щеток стеклоочистителей, уровень и качество моторного масла, тормозной жидкости и антифриза, при необходимости заменив их вместе с фильтрами.

Осипов напомнил о важности ревизии системы кондиционирования с чисткой испарителя и дозаправкой хладагента. Среди часто забываемых процедур он назвал промывку радиаторов и обработку уплотнителей дверей специальными составами для сохранения их эластичности. Эти меры помогут обеспечить безопасность на дорогах и продлить срок службы узлов автомобиля.

Ранее эксперт Никита Родионов рассказал об устаревших процедурах подготовки авто к весне.