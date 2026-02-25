Эксперт Осипов назвал основные этапы подготовки автомобиля к весне

Перед наступлением весны автомобиль нуждается в ежегодной ревизии, чтобы предотвратить серьезные неисправности после воздействия низких температур и реагентов. Об этом «Ленте.ру» заявил автоэксперт Кирилл Осипов.
Специалист рекомендует начать с тщательной мойки кузова, особое внимание уделив колесным аркам и днищу, после чего обработать поверхность защитным составом. При стабильной плюсовой температуре зимние шины следует сменить на летние, использование шипованных покрышек летом грозит штрафом. Также необходимо проверить состояние щеток стеклоочистителей, уровень и качество моторного масла, тормозной жидкости и антифриза, при необходимости заменив их вместе с фильтрами.
Осипов напомнил о важности ревизии системы кондиционирования с чисткой испарителя и дозаправкой хладагента. Среди часто забываемых процедур он назвал промывку радиаторов и обработку уплотнителей дверей специальными составами для сохранения их эластичности. Эти меры помогут обеспечить безопасность на дорогах и продлить срок службы узлов автомобиля.
