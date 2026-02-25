Эксперт Осипов назвал основные этапы подготовки автомобиля к весне

Специалист рекомендует начать с тщательной мойки кузова, особое внимание уделив колесным аркам и днищу, после чего обработать поверхность защитным составом. При стабильной плюсовой температуре зимние шины следует сменить на летние, использование шипованных покрышек летом грозит штрафом. Также необходимо проверить состояние щеток стеклоочистителей, уровень и качество моторного масла, тормозной жидкости и антифриза, при необходимости заменив их вместе с фильтрами.