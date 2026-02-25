Ростовский вокзал занял второе место по забытым вещам на юге России

Второе место по количеству забытых вещей на железнодорожных вокзалах юга России занял Ростов-Главный. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.
В январе 2026 года пассажирам вернули четыреста предметов, оставленных в поездах дальнего следования. Вернуть потерянные вещи удалось благодаря специальному сервису поиска.
Чаще всего люди забывают сумки, пакеты, мобильные телефоны и аксессуары к ним. В списке частых потерь также оказались головные уборы, очки, зонты и обувь. Но попадаются и необычные находки. В этот раз среди утерянного оказались картина и чайный сервиз.
Если вы оставили вещи в поезде, подать заявку на поиск можно на официальном сайте РЖД в специальном разделе. В заявке нужно указать имя, номер билета, контактный телефон и электронную почту, а также последние четыре цифры документа, по которому покупали билет. Важно подробно описать утерянные предметы и примерно указать место в вагоне, где они могли остаться.
После этого пассажиру предложат опознать вещи по фотографиям или дождаться обработки заявки сотрудниками. Искать потерянное можно в течение 30 дней после поездки. Саму заявку рассмотрят за три рабочих дня.
