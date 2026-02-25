Ростовский вокзал занял второе место по забытым вещам на юге России

Если вы оставили вещи в поезде, подать заявку на поиск можно на официальном сайте РЖД в специальном разделе. В заявке нужно указать имя, номер билета, контактный телефон и электронную почту, а также последние четыре цифры документа, по которому покупали билет. Важно подробно описать утерянные предметы и примерно указать место в вагоне, где они могли остаться.