На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за две недели

«Солнечная активность продолжает довольно быстро восстанавливаться после провала в середине месяца. Только что дошло до M-вспышек — прямо сейчас происходит событие M2.4 в новой области на юге. Группа пятен при этом все еще остается без номера. Произошедшее событие не бог весть какое сильное, но чисто формально это самая крупная вспышка c 9 февраля — примерно тогда закончился последний всплеск», — говорится в сообщении.