На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за две недели

По словам специалистов, угрозы для Земли не ожидается.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Самая сильная за две недели вспышка класса М произошла на Солнце, сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

«Солнечная активность продолжает довольно быстро восстанавливаться после провала в середине месяца. Только что дошло до M-вспышек — прямо сейчас происходит событие M2.4 в новой области на юге. Группа пятен при этом все еще остается без номера. Произошедшее событие не бог весть какое сильное, но чисто формально это самая крупная вспышка c 9 февраля — примерно тогда закончился последний всплеск», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, угрозы от данной вспышки для Земли не ожидается.