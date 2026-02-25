Уиткофф допустил для Украины защиту по образцу НАТО

В качестве гарантий безопасности для Украины со стороны стран Европы можно использовать аналог пятой статьи устава Североатлантического альянса о коллективной обороне. Такое мнение в среду, 25 февраля, выразил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
— Думаю, Европа предлагает множество гарантий безопасности, а мы дадим то, что подкрепит их. Я думаю, что все начинается с подобия пятой статьи для Украины. И считаю это очень и очень мощной гарантией, — высказался дипломат.
Об этом спецпосланник главы Белого дома заявил во время выступления на украинском форуме YES Meeting, запись которого опубликовал организатор мероприятия, Фонд Виктора Пинчука, на своем YouTube-канале.
25 февраля в СМИ появилась информация о том, что страны — участницы «коалиции желающих» неофициально признают необходимость согласия России на отправку своих войск на территорию Украины после завершения вооруженного конфликта. По словам журналистов, европейские столицы фактически допустили возможность российского вето на инициативу коалиции.