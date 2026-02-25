Подразделения 49-й армии в составе группировки «Днепр» обеспечены необходимыми средствами связи российского производства и не зависят от зарубежных мессенджеров и западных интернет-сервисов, сообщил начальник аппаратной связи объединения с позывным Болгарин.
В военном ведомстве сообщили, что военнослужащие 49-й общевойсковой армии при боевом управлении подразделениями в зоне проведения специальной военной операции не используют социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram, серверы которого расположены за пределами России.
«Потребности фронтовой связи полностью удовлетворяются за счет отечественных разработок», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее стало известно, что суд оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн рублей за повторное неудаление запрещенного контента.