Минобороны: военнослужащие «Днепра» не зависят от иностранных мессенджеров

Источник: Аргументы и факты

Подразделения 49-й армии в составе группировки «Днепр» обеспечены необходимыми средствами связи российского производства и не зависят от зарубежных мессенджеров и западных интернет-сервисов, сообщил начальник аппаратной связи объединения с позывным Болгарин.

В военном ведомстве сообщили, что военнослужащие 49-й общевойсковой армии при боевом управлении подразделениями в зоне проведения специальной военной операции не используют социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram, серверы которого расположены за пределами России.

«Потребности фронтовой связи полностью удовлетворяются за счет отечественных разработок», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее стало известно, что суд оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн рублей за повторное неудаление запрещенного контента.