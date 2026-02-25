Врач Басанов: белые пятна на слизистой рта могут указывать на рак

К типичным ранним признакам специалист отнес стойкую язву, не заживающую более двух-трех недель, а также появление белых или красных пятен на слизистой. Особенно опасна их смешанная форма, которая в половине случаев и более носит предраковый или раковый характер. Тревожными симптомами также являются онемение губы или языка, уплотнение тканей, беспричинная кровоточивость и изменение прикуса.