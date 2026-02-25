Ричмонд
Врач Басанов: белые пятна на слизистой рта могут указывать на рак

Онколог-хирург Руслан Басанов заявил, что онемение губы или языка могут указывать на рак полости рта.

Источник: Аргументы и факты

Рак полости рта часто маскируется под безобидные заболевания, проявляясь симптомами, которые легко спутать со стоматитом или травмой слизистой. Об этом «Газете.Ru» рассказал онколог-хирург Руслан Басанов.

К типичным ранним признакам специалист отнес стойкую язву, не заживающую более двух-трех недель, а также появление белых или красных пятен на слизистой. Особенно опасна их смешанная форма, которая в половине случаев и более носит предраковый или раковый характер. Тревожными симптомами также являются онемение губы или языка, уплотнение тканей, беспричинная кровоточивость и изменение прикуса.

Проблема заключается в том, что эти признаки часто принимают за стоматит или аллергию, однако ключевое отличие — длительность и отсутствие реакции на стандартное лечение. Если терапия не дает улучшения в течение двух-трех недель, это повод для онкологического обследования.

Врач подчеркнул, что на ранних стадиях заболевание поддается лечению с высокой вероятностью полного выздоровления, а промедление с обращением к врачу является главным фактором ухудшения прогноза.

Доктор Сергей Вялов рассказал, в каких случаях можно получить ложный сигнал о раке.