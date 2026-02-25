Врач Басанов: белые пятна на слизистой рта могут указывать на рак

Рак полости рта часто маскируется под безобидные заболевания, проявляясь симптомами, которые легко спутать со стоматитом или травмой слизистой. Об этом «Газете.Ru» рассказал онколог-хирург Руслан Басанов.
К типичным ранним признакам специалист отнес стойкую язву, не заживающую более двух-трех недель, а также появление белых или красных пятен на слизистой. Особенно опасна их смешанная форма, которая в половине случаев и более носит предраковый или раковый характер. Тревожными симптомами также являются онемение губы или языка, уплотнение тканей, беспричинная кровоточивость и изменение прикуса.
Проблема заключается в том, что эти признаки часто принимают за стоматит или аллергию, однако ключевое отличие — длительность и отсутствие реакции на стандартное лечение. Если терапия не дает улучшения в течение двух-трех недель, это повод для онкологического обследования.
Врач подчеркнул, что на ранних стадиях заболевание поддается лечению с высокой вероятностью полного выздоровления, а промедление с обращением к врачу является главным фактором ухудшения прогноза.
