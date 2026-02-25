Забаненный в России Сабуров заявил, что намерен вернуться

Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому на 50 лет запретили въезд в Россию, заявил о намерении вернуться. Об этом он сказал на первом после запрета концерте в тайском Пхукете.
«А я планирую вернуться в Россию», — сказал Сабуров со сцены. Зал встретил его слова аплодисментами. Комик также пообещал, что теперь его выступления будут «супер-патриотическими».
Напомним, 6 февраля Сабурова задержали в московском аэропорту Внуково по прилёте из Дубая. Ему запретили въезд в Россию на полвека.
Официальная причина бана — нарушение налогового и миграционного законодательства. Сабурову 34 года, он родился и вырос в Казахстане.