Сильнейшая за последние две недели вспышка произошла на Солнце

Ученые зафиксировали на Солнце сильнейшую за последние две недели вспышку, ей присвоили класс М2.4. Солнечная активность заметно растет после спада, который наблюдался в середине текущего месяца. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По словам экспертов, эта вспышка не идет ни в какое сравнение с мощным «солнечным штормом» в начале месяца, когда было зафиксировано шесть вспышек наивысшего, Х-класса. Сейчас Земле ничего не угрожает, так как все процессы происходят на самой границе Солнца.
— Надо смотреть, что будет дальше, — передает официальный Telegram-канал лаборатории.
На стороне Солнца, обращенной к Земле, несколько дней не было видно солнечных пятен. Такая же ситуация сложилась и на обратной стороне звезды. Что означает исчезновение солнечных пятен, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.
17 февраля в Антарктиде около 13:00 на Землю упала полутень Луны, и началось первое из двух солнечных затмений этого года. В 14:44 земной спутник полностью соединился с Солнцем и образовал на небе огненное кольцо. ААНИИ опубликовал фотографии кольцеобразного полного солнечного затмения.