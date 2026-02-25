Трамп подарил рэп-исполнительнице Минаж Библию со своим автографом

Американский президент Дональд Трамп вручил певице Ники Минаж Библию со своим автографом, об этом сама 43-летняя рэп-исполнительница сообщила в соцсети Х*.
Она опубликовала с подписанным экземпляром Библии, который она получила от президента. Книга в кожаном переплете украшена тиснением в виде американского флага. На обложке написано: «Дональд Трамп, 45-й президент Соединенных Штатов. Подарочное издание», под заголовком подпись главы Белого дома, а под ней — «Боже, благослови США».
«Один из самых значимых подарков, которые я получала за всю свою жизнь», — подписала Минаж фотографию.
К подарку также прилагалась черная ручка с золотой надписью «Президент».
Ранее Трамп сообщил, что восхищен рэп-исполнительницей Ники Минаж. Это признание прозвучало на мероприятии, приуроченном к Месяцу афроамериканской истории.
