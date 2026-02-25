ОмГУ выпустил просветительское видео о факсимильном сибирском атласе Ремезова

ОмГУ продолжает знакомить с уникальными изданиями из своих фондов. Вуз выпустил вторую часть просветительского проекта «Истории редких книг», посвященный факсимильному воспроизведению известнейшей «Чертежной книги Сибири», созданной картографом и историком Семеном Ремезовым в 1701 году.
Это издание ранее было выпущено общественным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска», оно представляет собой точную копию подлинного рукописного атласа. Факсимиле выполнено с максимальным соблюдением масштаба, цветовой гаммы, графики и особенностей оформления оригинала, что позволяет увидеть документ таким, каким он был создан более трехсот лет назад.
«Чертежная книга Сибири» Ремезова — выдающееся явление в истории мировой картографии. В атласе собраны подробные чертежи и карты сибирских городов — Тобольска, Тюмени, Тары, Томска, Якутска, Иркутска, Нерчинска и многих других. Как известно, на момент 1701 года Омск еще не был основан, так что его карты там, конечно, нет. Если, конечно, не вспоминать версию, что наш город был основан на сто лет раньше, о чем ранее заявлял областной минкульт.
В атласе Ремезова первые в истории Сибирь была показана с такой широтой и точностью.
Отличительная особенность атласа — ориентация карт не на север, как принято сегодня, а на юг, что отражает старую картографическую традицию. При этом уровень детализации поражает: в издании указано около 7 000 географических названий, подчеркнула пресс-служба ОмГУ.
«Это наглядная история освоения Сибири и развития научного знания о пространстве нашей страны. Такие издания позволяют прикоснуться к истокам российской картографии и почувствовать масштаб труда первопроходцев», — отметили в библиотеке вуза.
Проект «Истории редких книг» призван познакомить студентов, исследователей и всех интересующихся с уникальными изданиями, хранящимися в фондах ОмГУ.
