ОмГУ выпустил просветительское видео о факсимильном сибирском атласе Ремезова

«Чертежная книга Сибири» Ремезова — выдающееся явление в истории мировой картографии. В атласе собраны подробные чертежи и карты сибирских городов — Тобольска, Тюмени, Тары, Томска, Якутска, Иркутска, Нерчинска и многих других. Как известно, на момент 1701 года Омск еще не был основан, так что его карты там, конечно, нет. Если, конечно, не вспоминать версию, что наш город был основан на сто лет раньше, о чем ранее заявлял областной минкульт.