Семь сотрудников Росгвардии удостоены званий Героя России в 2025 году

Семь росгвардейцев удостоены званий Героя России в 2025 году, один посмертно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Званий Героя России в 2025 году удостоены 6 военнослужащих Росгвардии и 1 сотрудник посмертно, около 4 тысяч росгвардейцев отмечены госнаградами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В Росгвардии подвели итоги служебно-боевой деятельности ведомства в 2025 году.

«По итогам выполнения задач в прошлом году около 4 тысяч росгвардейцев отмечены государственными наградами, звания Героя России удостоены 6 военнослужащих и 1 сотрудник (посмертно) Росгвардии», — говорится в сообщении.