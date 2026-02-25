Самая сильная вспышка за две недели произошла на Солнце: что выяснили ученые

Самая сильная за две недели вспышка произошла на Солнце. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале.
В ИНИ РАН заявляют, что солнечная активность продолжает быстро восстанавливаться после провала в середине февраля. При этом уровень вспышек едва приблизился к M-классу.
«Произошедшее событие не бог весть какое сильное, но чисто формально это самая крупная вспышка c 9 февраля — примерно тогда закончился последний всплеск», — говорится в сообщении.
Ученые отметили, что нет никакого сравнения с солнечным штормом начала месяца. В тот период на Солнце произошло шесть вспышек класса X. Они подчеркнули, что для Земли угрозы на данный момент отсутствуют.
