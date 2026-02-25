Ричмонд
Самая сильная вспышка за две недели произошла на Солнце: что выяснили ученые

ИКИ РАН: на Солнце произошла самая сильная вспышка за две недели.

Источник: Комсомольская правда

Самая сильная за две недели вспышка произошла на Солнце. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале.

В ИНИ РАН заявляют, что солнечная активность продолжает быстро восстанавливаться после провала в середине февраля. При этом уровень вспышек едва приблизился к M-классу.

«Произошедшее событие не бог весть какое сильное, но чисто формально это самая крупная вспышка c 9 февраля — примерно тогда закончился последний всплеск», — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что нет никакого сравнения с солнечным штормом начала месяца. В тот период на Солнце произошло шесть вспышек класса X. Они подчеркнули, что для Земли угрозы на данный момент отсутствуют.

Ранее KP.RU писал, какие сюрпризы преподнесет Солнце в ближайшее время. Активность небесного тела восстановилась после спокойного периода.