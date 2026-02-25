Ричмонд
Мишустин: Финансирование «Единой России» возрастет до шести триллионов рублей

Ассигнования на реализацию программы партии «Единая Россия» растут каждый год, и в текущем правительство России планирует направить на нее около шести триллионов рублей в сравнении с 5,6 триллиона рублей годом ранее. Об этом в среду, 25 февраля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Реализация народной программы должна быть эффективной. Мы вместе постараемся все необходимые вопросы решить, — отметил чиновник.

По его словам, президент России Владимир Путин указал на необходимость корректировки стратегических и программных документов с учетом ситуации на местах. Мишустин добавил, что партия проводит всестороннюю экспертизу инициатив и выстроила качественную обратную связь с россиянами и предпринимателями, передает ТАСС.

12 декабря 2025 года председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал соратников готовиться к тяжелым временам. Политик отметил, что результаты партии на последних выборах были связаны с высоким уровнем консолидации общества вокруг идеи достижения целей специальной военной операции на Украине.

