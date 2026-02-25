Жизнь после развала СССР: что известно о сериале «Время Счастливых»

— В реальной жизни у меня такой опыт отсутствует, а до съемок в сериале отсутствовал и в профессиональной сфере. Это восторг! Хотя дети на съемочной площадке — это хаос, помноженный на хаос. Тут не до улыбок на втором часу переработки, когда у нас с Женей Леоновой тихий и романтичный диалог, а на фоне — греческий хор из плачущих детей. Но это тоже бесценный опыт, — поделился актер.