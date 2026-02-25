Жизнь после развала СССР: что известно о сериале «Время Счастливых»

5 марта состоится премьера российского сериала «Время Счастливых» — драматичной истории одной семьи, которая развернется перед зрителями одновременно в трех эпохах. Что известно о проекте — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
Незадолго до развала СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня и начинается новая жизнь в их новой отдельной квартире номер 13. Однако наивные 80-е годы сменяются голодными 90-ми, и атмосфера в семье уже не такая радужная. Иван, некогда самый молодой и перспективный кандидат наук из МГУ, вынужден стать репетитором и домохозяином, пока его жена Марина зарабатывает на рынке.
Затем приходит 2012 год, а вместе с ним энергия нового времени. Как начать новую жизнь, построить карьеру и вновь влюбить в себя жену, чувства которой испортились из-за бытовых проблем, недомолвок и старых обид? Боль от потери одного из детей все еще дает о себе знать, как и тайна смерти Раисы — любовницы Ивана, жившей по соседству. Смогут ли Счастливые вновь обрести счастье, а дочь Раисы — докопаться до правды спустя 13 лет после смерти матери?
В ролях.
Вадим Соснин («Три плюс три», «Молот ведьм») — Иван Счастливый в 1985 году;Тихон Жизневский («Майор Гром») — Иван Счастливый в 1999 и 2012 годах;Евгения Леонова («Опасная близость») — Марина Счастливая в 1985 году;Ольга Лерман («Поехавшая», «Урок», «Хроники русской революции») — Марина Счастливая в 1999 и 2012 годах;Софья Аржаных («Цикады», «Подростки в космосе») — Раиса в 1985 году;Виктория Заболотная («Инспектор Гаврилов») — Раиса в 1999 году;Екатерина Решнова («Быть») — Алла в 2012 году;Сергей Новосад («Я делаю шаг», «Трудные подростки») — Миша в 2012 году;и другие актеры.
Кто снимал.
режиссер — Илья Силаев;исполнительный продюсер — Алексей Саханков;креативные продюсеры и сценаристы — Нжде Айрапетян, Татьяна Гончарова и Василий Смолин;оператор — Егор Ветохин;художник — Надежда Шаховская.
Создатели и актеры — о сериале.
Действия сериала разворачиваются одновременно в 1985, 1999 и 2012 годах. Режиссер проекта Илья Силаев выразил уверенность, что такой подход сделает сериал интересным для разных поколений зрителей.
— В сериале «Время Счастливых» мы рассказываем историю одной семьи на фоне трех эпох нашей страны — таких непохожих и таких важных. Мы надеемся, что разные поколения будут узнавать в ней себя, собираться у экранов вместе, чтобы вспомнить, понять друг друга и, может быть, стать чуть счастливее, — сказал Силаев.
Исполнитель роли молодого Ивана Вадим Соснин рассказал, что его персонаж предстанет перед зрителями в образе молодого и энергичного парня, который верит в светлое коммунистическое будущее и в свою большую и счастливую семью. По его словам, герой «всеми правдами и неправдами» старается исправить тот пласт ошибок, который уже успел накопиться. Актер также рассказал, что самым сложным для него было исполнять роль отца большой семьи.
— В реальной жизни у меня такой опыт отсутствует, а до съемок в сериале отсутствовал и в профессиональной сфере. Это восторг! Хотя дети на съемочной площадке — это хаос, помноженный на хаос. Тут не до улыбок на втором часу переработки, когда у нас с Женей Леоновой тихий и романтичный диалог, а на фоне — греческий хор из плачущих детей. Но это тоже бесценный опыт, — поделился актер.
При этом Тихон Жизневский, сыгравший взрослого Ивана, увидел своего героя в другом свете. По его словам, изначально он воспринимал его «абсолютно положительным котом Леопольдом», который хочет, чтобы члены его семьи жили дружно. Но со временем актер понял, что в этом проявляется некая пассивность его персонажа.
— Иван, являясь главой семьи, отцом семейства, просто говорит: «Все будет хорошо, мы же семья», бездействуя в поворотные моменты истории. За это я внутренне прозвал его тюфячком, неспособным на серьезные поступки. Вот такие открылись особенности моего героя, — поделился Жизневский.
А Ольга Лерман, сыгравшая взрослую Марину, отметила, что на примере истории Счастливых зрителям рассказывают обо всем мире и о многих похожих семьях, прошедших любовь, дружбу, ненависть, разочарование и восхищение.
