В Госдуме предложили доплачивать студентам, учащимся в родном регионе

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова в среду, 25 февраля, предложила доплачивать 30 процентов к стипендиям студентам, которые учатся в «родном» регионе.
— Предлагаю установить федеральную доплату к стипендии в размере 30 процентов при условии проживания студента в данном субъекте не менее трех лет, а также обучения на «хорошо» и «отлично», — сказано в документе.
В обращении подчеркивается, что города федерального значения не должны подпадать под действие этой программы.
Лантратова считает, что это повысит привлекательность образовательных учреждений в регионах, снизит желание молодежи переезжать в крупные города, укрепит кадровый потенциал российских субъектов, а также поможет молодым людям сформировать устойчивую связь с родным краем, передает РИА Новости.
