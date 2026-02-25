OFAC: США разрешат Кубе перепродавать добытую в Венесуэле нефть

Министерство финансов США объявило, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) будет разрешать находящейся в американской блокаде Кубе перепродажу венесуэльской нефти. Но, само собой, с рядом ограничений и условий.
Как указано в разделе вопросов и ответов на сайте OFAC, это решение принято в знак «поддержки и солидарности США с кубинским народом». Управление будет предоставлять лицензии на перепродажу венесуэльской нефти для использования на Кубе, если такие заявки будут соответствовать определенным критериям.
В сообщении также отмечается, что данная политика распространяется только на поставки, предназначенные для коммерческого и гуманитарного использования на Кубе. При этом OFAC подчеркивает, что любые операции, связанные с кубинскими вооруженными силами, спецслужбами или государственными учреждениями, не будут подпадать под действие этой политики.
Ранее KP.RU сообщил, что МИД России выступил с осуждением блокады и карательной политики США в отношении Кубы.