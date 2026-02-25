Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

OFAC: США разрешат Кубе перепродавать добытую в Венесуэле нефть

США разрешат Кубе продавать венесуэльскую нефть, но не для армейских нужд.

Источник: Комсомольская правда

Министерство финансов США объявило, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) будет разрешать находящейся в американской блокаде Кубе перепродажу венесуэльской нефти. Но, само собой, с рядом ограничений и условий.

Как указано в разделе вопросов и ответов на сайте OFAC, это решение принято в знак «поддержки и солидарности США с кубинским народом». Управление будет предоставлять лицензии на перепродажу венесуэльской нефти для использования на Кубе, если такие заявки будут соответствовать определенным критериям.

В сообщении также отмечается, что данная политика распространяется только на поставки, предназначенные для коммерческого и гуманитарного использования на Кубе. При этом OFAC подчеркивает, что любые операции, связанные с кубинскими вооруженными силами, спецслужбами или государственными учреждениями, не будут подпадать под действие этой политики.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД России выступил с осуждением блокады и карательной политики США в отношении Кубы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше