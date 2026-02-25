OFAC: США разрешат Кубе перепродавать добытую в Венесуэле нефть

В сообщении также отмечается, что данная политика распространяется только на поставки, предназначенные для коммерческого и гуманитарного использования на Кубе. При этом OFAC подчеркивает, что любые операции, связанные с кубинскими вооруженными силами, спецслужбами или государственными учреждениями, не будут подпадать под действие этой политики.