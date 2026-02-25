Главный архитектор Подмосковья предложила создать каталог орнаментов регионов

Для формирования образа современной архитектурной идентичности России и архитектурно-визуального образа эпохи нужно разработать каталог региональных образов и орнаментов. Такое предложение во вторник, 24 февраля, выдвинула заместитель председателя Экспертного совета и главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
— Здания, города, особенно мемориальные и парковые ансамбли, точно передают особенности времени создания, суть происходивших событий, наиболее существенных, тех, что определяют и жизнь, и мышление эпохи, тех, что останутся в памяти на века, — подчеркнула специалист.
Она выдвинула инициативу 24 февраля, во время заседания коллегии Экспертного совета по архитектуре и градостроительству. Ее поддержал заместитель начальника Управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич, который предложил создать подобные каталоги по разным направлениям, передает сайт правительства Московской области.
24 декабря 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в последние годы городские специалисты отреставрировали свыше двух тысяч столичных памятников. Также количество защищенных государством и включенных в реестр памятников архитектуры возросло на тысячу объектов.