Главный архитектор Подмосковья предложила создать каталог орнаментов регионов

— Здания, города, особенно мемориальные и парковые ансамбли, точно передают особенности времени создания, суть происходивших событий, наиболее существенных, тех, что определяют и жизнь, и мышление эпохи, тех, что останутся в памяти на века, — подчеркнула специалист.