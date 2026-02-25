Стартует новый сезон «Битвы роботов»: в чем секрет перестройки успешной боевой машины

Стартовал прием заявок команд на участие в новом сезоне чемпионата «Битва роботов». «Вечерняя Москва» пообщалась с участницей соревнований и узнала, в чем секрет постройки успешной боевой машины.
«Битва роботов» вновь открывает свои двери для инженеров из России и зарубежных стран, желающих проверить свои творения на прочность молотами, пилами, огнеметами и всем прочим, на что хватит фантазии у участников состязаний. Выступления проходят в двух категориях: среди мини-роботов от юных разработчиков 10−17 лет и уже опытных инженеров, выставляющих на ринг свои творения-тяжеловесы. Хотя, разумеется, совсем безумные машины в состязаниях не участвуют, у «Битвы роботов» есть строгие требования. В команде может быть от одного до пяти человек, а габариты и вес роботов не должны превышать регламент. Так, размеры тяжеловесов должны быть максимум 150×150х200 сантиметров, допустимая масса — до 110 килограммов. Размеры мини-роботов — не более 25×25х25 сантиметров, с массой до 1,5 килограмма.
— «Битва роботов» во всем мире существует уже несколько десятилетий. В России это направление развивается с 2015 года. Миссия чемпионата заключается в том, чтобы раскрыть инженерный потенциал каждого — от ребенка до взрослого, превращая любопытство в знания, знания — в опыт, а опыт — в технологии, которые меняют мир, — рассказал член организационного комитета чемпионата «Битва роботов» Олег Кивокурцев.
Чемпионат стал платформой для демонстрации креативных инженерных решений. Интересно, что участники соревнований, помимо незабываемого опыта, получают доступ к профильному образованию и карьерным возможностям.
— С каждым годом роботы становятся все быстрее, а их удары — мощнее. Растет доля отечественных комплектующих в разработках, что повышает общую надежность машин. Уже несколько сезонов подряд наблюдается тенденция создавать роботов с вертикальным спиннером (активное оружие боевого робота. — «ВМ») — так кинетическая энергия используется эффективнее. Но мы надеемся, что в этом сезоне появится множество роботов с совершенно разными и интересными конструкциями, — добавил Олег Кивокурцев.
Важно и то, что благодаря чемпионату сфера инженерии становится более семейной: дети вовлекаются благодаря зрелищности формата, родители видят ценность инженерных навыков, а технологии становятся более понятными и интересными.
— Я всегда интересовалась робототехникой и смотрела бои роботов. А два года назад мы с другом решили создать свою команду «Авиамеханики» и уже через полгода вышли на свой первый бой с роботом по имени «Ветерок», — поделилась участница команд по боям роботов «Авиамеханики» и «Турбомехатроники» Майя Мухина.
Его особенность заключается в двух винтах: из-за разной скорости вращения возникает гироскопический эффект, и каждую сторону по очереди заносит вперед. Получается шагающая походка. Еще робот умеет делать хуки справа и даже двойные.
— Мы всегда выступаем командой. В тяжелой весовой категории управлять роботом легче двумя пультами. Плюс кто-то сильнее в механике, кто-то — в электронике. Перед каждым боем коленки трясутся: переживаешь за своего бойца. А еще никогда не угадаешь, как сложится бой. Но в этом и интерес: иногда случаются чудеса, например, неожиданная поломка у соперника или удачный удар, который решает исход, — добавила Майя Мухина.
Одним из курьезных случаев, который вспомнила инженер, стал бой, продлившийся всего пять секунд.
— Один мотор у нас сгорел, второй заклинило, соперники просто подъехали и аккуратно перевернули нас. Мы тогда не расстроились, а просто хохотали. Бои роботов — это спорт, где железо встречается с железом: искры, удары, поломки. Я воспринимаю это как вызов: сломали — починим, проиграли — сделаем выводы и вернемся сильнее, — заключила Майя Мухина.
СПРАВКА.
«Битва роботов» — международный чемпионат, в котором машинами управляют разработчики, это и опытные инженеры, и юные специалисты из разных стран. Согласно распоряжению Правительства РФ, начиная с 2023 года чемпионат проходит ежегодно. Минцифры России проводит координацию подготовки и проведения чемпионата. Финальный этап чемпионата проходит при поддержке Правительства Москвы. У каждого участника или команды есть возможность побороться за общий призовой фонд мероприятия — 6,6 миллиона рублей.