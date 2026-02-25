Стартует новый сезон «Битвы роботов»: в чем секрет перестройки успешной боевой машины

«Битва роботов» вновь открывает свои двери для инженеров из России и зарубежных стран, желающих проверить свои творения на прочность молотами, пилами, огнеметами и всем прочим, на что хватит фантазии у участников состязаний. Выступления проходят в двух категориях: среди мини-роботов от юных разработчиков 10−17 лет и уже опытных инженеров, выставляющих на ринг свои творения-тяжеловесы. Хотя, разумеется, совсем безумные машины в состязаниях не участвуют, у «Битвы роботов» есть строгие требования. В команде может быть от одного до пяти человек, а габариты и вес роботов не должны превышать регламент. Так, размеры тяжеловесов должны быть максимум 150×150х200 сантиметров, допустимая масса — до 110 килограммов. Размеры мини-роботов — не более 25×25х25 сантиметров, с массой до 1,5 килограмма.