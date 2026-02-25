Папа Римский попросил священников не использовать ChatGPT

Папа Римский Лев XIV призвал священников не писать проповеди с помощью ChatGPT. Во время встречи с клиром Римской епархии понтифик предупредил об «искушении» доверять искусственному интеллекту, пишут европейские СМИ.
По словам папы, если не тренировать собственный ум, он «атрофируется». Лев XIV подчеркнул, что «ИИ никогда не сможет проповедовать веру».
Он также напомнил, что христианство — это не формальное чтение молитв, а живое общение с Богом, которое невозможно подменить алгоритмами.
Ранее Папа Римский призвал верующих молиться о мире.
