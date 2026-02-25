На Солнце произошла самая сильная вспышка за 2 недели

Самая сильная за последние две недели вспышка произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Уточняется, что явлению присвоен балл М2.4, что относит его к категории сильных. Ученые также отметили, что солнечная активность довольно быстро восстанавливается после спада, наблюдавшегося в середине месяца.
В лаборатории пояснили, что нынешнее событие несопоставимо с солнечным штормом начала месяца, когда было зарегистрировано шесть вспышек класса X. По оценке специалистов, угрозы для Земли в настоящее время нет, поскольку вспышка произошла на самом краю солнечного диска, однако дальнейшее развитие ситуации необходимо отслеживать.
Ранее сообщалось, что на обращенной к Земле стороне Солнца пропали все пятна.