На Солнце произошла самая сильная вспышка за 2 недели

В лаборатории пояснили, что нынешнее событие несопоставимо с солнечным штормом начала месяца, когда было зарегистрировано шесть вспышек класса X. По оценке специалистов, угрозы для Земли в настоящее время нет, поскольку вспышка произошла на самом краю солнечного диска, однако дальнейшее развитие ситуации необходимо отслеживать.