Ричмонд
+13°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал Москву хорошим примером по внедрению цифровых платформ в медицине

Президент России Владимир Путин в среду, 25 февраля, в ходе своего выступления на Форуме будущих технологий назвал Москву хорошим примером по внедрению цифровых платформ в медицине.

Президент России Владимир Путин в среду, 25 февраля, в ходе своего выступления на Форуме будущих технологий назвал Москву хорошим примером по внедрению цифровых платформ в медицине.

— В Москве это хорошо развивается, только недавно об этом говорили, вызывает скорую помощь человек, пока она едет к пациенту, на экране врача уже появляется вся его история болезни. И он знает, что нужно взять с собой, что нужно предпринять, чтобы спасти жизнь, — приводит слова главы государства сайт Кремля.

9 февраля мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с российским лидером доложил ему об использовании столичных ИИ-сервисов в других субъектах страны. По его словам, эти сервисы используются уже в 74 регионах РФ. Глава города подчеркнул, что столица является признанным лидером цифровизации медицины.

Также Собянин рассказал Путину о программах повышения качества медицинской помощи в Москве. Он отметил, что в прошлом году специалисты закончили реконструкцию амбулаторного звена и сейчас переходят к полному обновлению стационаров.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше