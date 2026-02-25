Путин назвал Москву хорошим примером по внедрению цифровых платформ в медицине

Президент России Владимир Путин в среду, 25 февраля, в ходе своего выступления на Форуме будущих технологий назвал Москву хорошим примером по внедрению цифровых платформ в медицине.
— В Москве это хорошо развивается, только недавно об этом говорили, вызывает скорую помощь человек, пока она едет к пациенту, на экране врача уже появляется вся его история болезни. И он знает, что нужно взять с собой, что нужно предпринять, чтобы спасти жизнь, — приводит слова главы государства сайт Кремля.
9 февраля мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с российским лидером доложил ему об использовании столичных ИИ-сервисов в других субъектах страны. По его словам, эти сервисы используются уже в 74 регионах РФ. Глава города подчеркнул, что столица является признанным лидером цифровизации медицины.
Также Собянин рассказал Путину о программах повышения качества медицинской помощи в Москве. Он отметил, что в прошлом году специалисты закончили реконструкцию амбулаторного звена и сейчас переходят к полному обновлению стационаров.