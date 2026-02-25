Куртку Шварценеггера из «Терминатора» продадут на аукционе

Куртку американского актера и политика Арнольда Шварценеггера из фильма «Терминатор» выставят на аукционе PropStore в Лос-Анджелесе. Там же будут представлены 1550 предметов кино- и телереквизита, которые, по оценкам аукционного дома, могут принести ему около девяти миллионов долларов (695 миллионов рублей — прим. «ВМ»). Об этом в среду, 25 февраля, сообщило агентство Reuters.
Помимо реквизита из боевика режиссера Джеймса Кэмерона, на аукционе можно будет приобрести голову дроида C-3PO из серии фильмов «Звездные войны», гарпунное ружье из триллера «Челюсти», шлемы из «Гладиатора» и карту Мародеров из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана». Ее оценивают в 40−80 тысяч долларов (3,06 миллиона долларов — 6,18 миллиона долларов — прим. «ВМ»).
— Карта Мародеров — один из самых любимых предметов реквизита во всей франшизе. Она сделана вручную. Она очень сложная, она раскладывается, у нее несколько створок. Так что на ее создание ушло бы очень много времени, и таких карт не так много, — рассказал менеджер по поставкам в Propstore Ибрагим Фарадж в беседе с агентством.
5 сентября 2025 года на аукционе в Лос-Анджелесе продали световой меч героя «Звездных войн» Дарта Вейдера — покупатель заплатил за него 3,6 миллиона долларов (275,3 миллиона рублей — прим. «ВМ»).