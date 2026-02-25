Куртку Шварценеггера из «Терминатора» продадут на аукционе

— Карта Мародеров — один из самых любимых предметов реквизита во всей франшизе. Она сделана вручную. Она очень сложная, она раскладывается, у нее несколько створок. Так что на ее создание ушло бы очень много времени, и таких карт не так много, — рассказал менеджер по поставкам в Propstore Ибрагим Фарадж в беседе с агентством.