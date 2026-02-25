Возьмем паузу в дедлайнах

А посыл-то верный. Ведь в круговерти дней и забот незаметно пролетают не просто часы — недели, месяцы. Кажется, только был Новый год, а вот уже и весна на днях придет. И все мы знаем, что потом: «Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен!». Первый робкий цветок мать-и-мачехи. Вербочки. А там, глядишь, и соловьи-сирень-ландыши, и вот уже мы стонем: жарища какая! Летний день долгий, но лето проносится как скорый поезд. И вот уже снова: первый желтый лист, потом первый снег. Новый год.
«Нет времени на медленные танцы», — восклицал Дмитрий Михайлович, начальник цеха на производстве зонтов. В старших классах нас водили туда, к этим зонтикам, познавать, так сказать, азы рабочей профессии. С той поры у меня стойкая нелюбовь к такой мирной вещице, как зонтик, и записанная куда-то на подкорку директива делать все быстро, еще быстрее. Потому что «на медленные танцы времени нет».
Для нас, тех, кто в этой гонке не успевает остановиться и отдышаться, придумали День неторопливости. 26 февраля, конец зимы. Самое время оглядеться и посвятить время семье, друзьям и, конечно, себе любимому. Впервые этот праздник отметили в Италии в 2007 году. Инициатором выступила итальянская ассоциация «Искусство медленно жить». Какая интересная организация! Как бы в нее вступить? Лозунгом Дня неторопливости итальянцы провозгласили: «Не торопись и насладись моментом». У мудреца Омара Хайяма есть стихотворение, первую строчку которого сделали мемом. А вот продолжение мало кто цитирует.
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает,
Как спит ребенок, молится старик,
Как дождь идет и как снежинки тают.
Не просто замедлиться, а видеть красоту в обыденном, получать удовольствие от каждой минуты жизни.
Итальянцы куда-то торопятся. А вот у спокойных сербов есть слово «полако», которое переводится как «помедленнее». «Полако» происходит от слова «лако» — «легко». Не пытайся взять мир под контроль, наслаждайся моментом. Можно сказать, что у сербов 365 раз в году День неторопливости. А у всех остальных — всего лишь один раз в году! Что ж, воспользуемся возможностью сделать паузу в дедлайнах, как велит нам День неторопливости. С большим удовольствием — сделаю паузу!