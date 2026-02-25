Возьмем паузу в дедлайнах

А посыл-то верный. Ведь в круговерти дней и забот незаметно пролетают не просто часы — недели, месяцы. Кажется, только был Новый год, а вот уже и весна на днях придет. И все мы знаем, что потом: «Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен!». Первый робкий цветок мать-и-мачехи. Вербочки. А там, глядишь, и соловьи-сирень-ландыши, и вот уже мы стонем: жарища какая! Летний день долгий, но лето проносится как скорый поезд. И вот уже снова: первый желтый лист, потом первый снег. Новый год.