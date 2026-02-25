Водителей предупредили об усложнении ситуации на дорогах в Ростовской области. Об этом вечером в среду, 25 февраля, сообщили в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.
Причина — ухудшение погодных условий. В регионе ожидается дождь, который может сделать трассу скользкой и опасной.
В Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно внимательными. Нужно снизить скорость, держать увеличенную дистанцию, соблюдать боковой интервал и избегать резких маневров. Скорость следует выбирать с учетом конкретной дорожной обстановки.
Соблюдение правил дорожного движения и повышенная осторожность помогут сохранить жизнь и здоровье.
