Водителей предупредили об усложнении ситуации на дорогах в Ростовской области

Госавтоинспекция просит снизить скорость и отказаться от резких манёвров из-за дождя.

Источник: Комсомольская правда

Водителей предупредили об усложнении ситуации на дорогах в Ростовской области. Об этом вечером в среду, 25 февраля, сообщили в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

Причина — ухудшение погодных условий. В регионе ожидается дождь, который может сделать трассу скользкой и опасной.

В Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно внимательными. Нужно снизить скорость, держать увеличенную дистанцию, соблюдать боковой интервал и избегать резких маневров. Скорость следует выбирать с учетом конкретной дорожной обстановки.

Соблюдение правил дорожного движения и повышенная осторожность помогут сохранить жизнь и здоровье.

