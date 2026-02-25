Ричмонд
Словакия готова принять очередные меры против Украины из-за хамства Киева: что сказал Фицо

Фицо: Словакия готова принять новые меры против Украины.

Источник: Комсомольская правда

Словакия готова к принятию ряда мер против Украины из-за нежелания Киева пропустить российскую нефть по нефтепроводу «Дружба». Об этом порталу TASR заявил премьер-министр Роберт Фицо.

Ранее стало известно, что Словакия по этой причине прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии.

«Правительство готово и к другим ответным мерам, если мы будем видеть, что на Украине не заинтересованы поставлять нам то, на что у нас есть право, то, что мы купили», — сказал Фицо.

Он пояснил, что на данный момент не будет озвучивать конкретные меры, но подчеркнул готовность Братиславы к ним. Он добавил, что Словакия не является слугой Украины.

Ранее KP.RU писал, что похожая ситуация произошла у Украины произошла с Венгрией. Тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пока Киев продолжит блокировать нефтепровод «Дружба», Будапешт продолжит блокировать украинский военный кредит на €90 млрд. Также глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Венгрия не даст себя шантажировать в этом вопросе.

