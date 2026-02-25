Емкость с бетоном убила рабочего на стройке в Минске

Несчастный случай произошел днем в среду, 25 февраля, на одной из строительных площадок в Минске, где 37-летний арматурщик занимался возведением теплотрассы. Во время работ по заливке бетона строительный кран стал поднимать бункер с бетоном, а емкость при подъеме начала раскачиваться. Амплитуды хватило, чтобы ударить рабочего и нанести ему смертельную травму, от которой он скончался на месте.