Емкость с бетоном убила рабочего на стройке в Минске

Рабочий погиб на минской стройплощадке из-за бункера с бетоном.

Источник: Комсомольская правда

Емкость с бетоном убила рабочего на стройке в Минске. Подробности сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Несчастный случай произошел днем в среду, 25 февраля, на одной из строительных площадок в Минске, где 37-летний арматурщик занимался возведением теплотрассы. Во время работ по заливке бетона строительный кран стал поднимать бункер с бетоном, а емкость при подъеме начала раскачиваться. Амплитуды хватило, чтобы ударить рабочего и нанести ему смертельную травму, от которой он скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе опрашиваются очевидцы, изымается документация по вопросам охраны труда и техники безопасности, выясняются причины и условия, способствовавшие гибели рабочего.

Ранее два бетонных козырька подъездов жилого дома рухнули в один день в Молодечно.

