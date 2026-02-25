Группа ВЭБ.РФ на Форуме будущих технологий представила решения для медицины и агропрома

«Участники Сколково (Группа ВЭБ.РФ) представляют на форуме разработки в области биотеха, технологии для медицины и агропромышленного комплекса», — говорится в сообщении.
На стенде правительства Москвы представлены разработки резидентов Сколково, в том числе компаний «Остео-Сайбэр», «Лабадванс», «3Д Биопринтинг Солюшенс», «Климбиотех» и стартапа «Ем Полимер», — говорится в сообщении.
«Развитие биоэкономики — одно из стратегических направлений для России и неотъемлемая часть обеспечения ее национальной безопасности. В Сколтехе это направление является одним из приоритетных», — приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности ректора Сколтеха Александра Сафонова.
Разработки Сколтеха и резидентов Сколково.
В частности, компания «Остео-Сайбэр» показывает биорезорбируемые магниевые импланты для травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии. В отличие от традиционных титановых изделий, они не требуют извлечения и полностью растворяются в организме после сращивания, ускоряя регенерацию тканей.
Стартап «Лабадванс», который начинался в Сколтехе, демонстрирует решения в области микрофлюидики. Технология компании позволяет миниатюризировать ПЦР-лаборатории до размеров портативного чипа. В таких чипах можно выращивать клетки человека и тестировать на них препараты, что, как отмечается, кратно сокращает объем доклинических исследований.
Компания «3Д Биопринтинг Солюшенс» привезла на форум биопринтер «Фабион». Флагманским направлением его применения названа биопечать мембран для восстановления целостности барабанной перепонки. По данным в сообщении, в 2025 году на базе Института отоларингологии им. Свержевского в Москве с помощью разработки резидента успешно провели более 40 операций по восстановлению повреждения барабанной перепонки.
«Климбиотех» показывает в работе климатическую камеру (фитотрон), которая воссоздает условия для ускоренного выведения новых сортов растений. Стартап «Ем Полимер» развернул собственную биотехнологию переработки отходов с помощью восковых огневок — насекомых, способных питаться пластиком.
Исследователи Сколтеха представили новые линии пшеницы, которые могут помочь создать более урожайные гибриды. Ученые впервые в России получили T0-мутанты гена термочувствительной генной мужской стерильности у пшеницы. Потенциал технологии — более 99% чистоты гибридных семян, снижение себестоимости их производства, отказ от ручных операций и расширение возможностей селекции новых высокоурожайных гибридов.
На интерактивной тач-панели электронного каталога также представлены разработки сколковских компаний — от высокотехнологичных методов терапии и диагностики до современных продуктов питания и уникальных растений. В их числе препарат для терапии рака на основе DR5-опосредованной клеточной гибели («Манебио»), тест-система для диагностики неврологических заболеваний по слезной жидкости («Синапсион»), биомаркер нового поколения («Джейвис диагностикс»), технологии контролируемого культивирования растений in vitro («Пластилин»), инновационный способ получения белка и хитина («Синэкотех»), кормовой белок («Чистые технологии»), веганский мармелад на основе яблочного пектина («Биофудлаб»), светящееся в темноте растение — петуния с перенесенным геном биолюминесценции грибов («Планта»), а также линейка тестов «Рапид Био».
О Сколтехе и Сколково.
Фонд «Сколково» и Сколтех входят в группу ВЭБ.РФ. Одним из стратегических приоритетов группы ВЭБ.РФ до 2030 года является достижение технологического лидерства. Сколково (Группа ВЭБ.РФ) — крупнейший инновационный центр России, объединяющий компании и сервисы поддержки технологического бизнеса.
Форум будущих технологий начал работу 25 февраля в Москве и посвящен развитию инноваций и наукоемких решений, которые будут определять будущее многих отраслей и рынков экономики. Основная тема ФБТ-2026 — «Биоэкономика для человека».