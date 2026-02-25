Группа ВЭБ.РФ на Форуме будущих технологий представила решения для медицины и агропрома

На интерактивной тач-панели электронного каталога также представлены разработки сколковских компаний — от высокотехнологичных методов терапии и диагностики до современных продуктов питания и уникальных растений. В их числе препарат для терапии рака на основе DR5-опосредованной клеточной гибели («Манебио»), тест-система для диагностики неврологических заболеваний по слезной жидкости («Синапсион»), биомаркер нового поколения («Джейвис диагностикс»), технологии контролируемого культивирования растений in vitro («Пластилин»), инновационный способ получения белка и хитина («Синэкотех»), кормовой белок («Чистые технологии»), веганский мармелад на основе яблочного пектина («Биофудлаб»), светящееся в темноте растение — петуния с перенесенным геном биолюминесценции грибов («Планта»), а также линейка тестов «Рапид Био».