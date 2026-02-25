Жительницу Курска оштрафовали за жестокое обращение с 12-летним сыном

Жительницу Курска осудили за жестокое обращение с 12-летним сыном, ее признали виновной по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.
Согласно версии следствия, Светлана более года не исполняла надлежащим образом родительские обязанности, а также жестоко обращалась с сыном. Он не посещал школу, часто оставался голодным. Кроме того, мать не обеспечивала получение сыном медпомощи, употребляла при нем алкоголь, высказывала в его адрес оскорбления и применяла силу.
«В судебном заседании женщина вину признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась. Мировой судья провозгласила вводную и резолютивную части приговора, признав Светлану виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ, назначила наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей, с учетом срока нахождения женщины под стражей, смягчив наказание до 20 тысяч рублей», — сказано в публикации.
Отмечается, что суд удовлетворил исковые требования в полном объеме и взыскал в пользу отца мальчика 250 тысяч рублей.
