Жительницу Курска оштрафовали за жестокое обращение с 12-летним сыном

Согласно версии следствия, Светлана более года не исполняла надлежащим образом родительские обязанности, а также жестоко обращалась с сыном. Он не посещал школу, часто оставался голодным. Кроме того, мать не обеспечивала получение сыном медпомощи, употребляла при нем алкоголь, высказывала в его адрес оскорбления и применяла силу.