Нутрициолог Желянина ответила, кому рекомендована манная крупа

За счет минимального содержания грубой клетчатки манка легко переваривается и не создает нагрузки на желудочно-кишечный тракт. Ее можно использовать в питании при гастрите и других воспалительных заболеваниях в стадии обострения. Для детей кашу рекомендуют при сниженном аппетите, добавляя источник белка, например яйцо или творог.