Нутрициолог Желянина ответила, кому рекомендована манная крупа

Нутрициолог Елена Желянина заявила, что манна крупа может быть полезна при гастрите в период обострения.

Источник: Аргументы и факты

Манная каша полезна при восстановлении после операций и обострении заболеваний ЖКТ благодаря легкой усвояемости. Об этом заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина.

По ее словам, вопреки распространенным мифам о бесполезности, этот продукт может быть частью рациона при правильном подходе.

За счет минимального содержания грубой клетчатки манка легко переваривается и не создает нагрузки на желудочно-кишечный тракт. Ее можно использовать в питании при гастрите и других воспалительных заболеваниях в стадии обострения. Для детей кашу рекомендуют при сниженном аппетите, добавляя источник белка, например яйцо или творог.

Желянина посоветовала выбирать манку из твердых сортов пшеницы с маркировкой «Т», так как она усваивается медленнее. Несмотря на потерю оболочки и зародыша при производстве, в крупе сохраняются витамины группы В, магний, железо и фосфор.

Ранее диетолог Софья Кованова объяснила вред колы после госпитализации ребенка во Владивостоке.