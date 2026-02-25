Нутрициолог Желянина ответила, кому рекомендована манная крупа

Манная каша полезна при восстановлении после операций и обострении заболеваний ЖКТ благодаря легкой усвояемости. Об этом заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина.
По ее словам, вопреки распространенным мифам о бесполезности, этот продукт может быть частью рациона при правильном подходе.
За счет минимального содержания грубой клетчатки манка легко переваривается и не создает нагрузки на желудочно-кишечный тракт. Ее можно использовать в питании при гастрите и других воспалительных заболеваниях в стадии обострения. Для детей кашу рекомендуют при сниженном аппетите, добавляя источник белка, например яйцо или творог.
Желянина посоветовала выбирать манку из твердых сортов пшеницы с маркировкой «Т», так как она усваивается медленнее. Несмотря на потерю оболочки и зародыша при производстве, в крупе сохраняются витамины группы В, магний, железо и фосфор.
