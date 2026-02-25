Ричмонд
Хуснуллин призвал строить в России более дешевое жилье

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в среду, 25 февраля, призвал строить в России более дешевое жилье за счет развития сегмента домокомплектов.

— Нам, конечно, нужно с целью увеличения доступности жилья научиться технологически строить более дешевое жилье, это домокомплекты. И при наличии финансирования мы настроены помогать в том числе и производителям домокомплектов, включая деревянное домостроение, — сказал он.

По словам вице-премьера, для поддержания высокого темпа индивидуального строительства важно развивать градостроительный потенциал, то есть вовлекать земельные участки и делать градостроительную документацию. Он также добавил, что необходимо обеспечить коммунальную инфраструктуру, в том числе предоставлять льготные условия на подключения к электричеству, передает ТАСС.

В ноябре прошлого года глава партии СРЗП Сергей Миронов выступил с инициативой решения жилищного вопроса путем запуска программы социального найма неиспользуемых жилых помещений. По его словам, указанная программа помогла бы многим гражданам, особенно малоимущим слоям населения, приобрести жилье.

5 февраля депутат Государственной думы Сергей Миронов направил письмо Марату Хуснуллину с инициативой национализировать коммунальные сети, передав их под управление государства. По словам парламентария, эта мера позволит существенно уменьшить расходы населения на оплату коммунальных услуг.