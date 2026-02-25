Ричмонд
+13°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Президент США Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

На Западе сообщили о телефонном разговоре Трампа с главой киевского режима.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Ранее Зеленский обратился к президенту США с просьбой остаться на стороне Украины. По его словам, Штаты якобы оказывают недостаточное давление на Россию.

В свою очередь в Кремле прокомментировали идею личной встречи президента России Владимира Путина, а также Трампа и Зеленского. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, имеет смысл встречаться лично в трехстороннем формате только для финализации договоренностей об урегулировании конфликта на Украине.

Как писал сайт KP.RU, Зеленский ранее утверждал, что готов встретиться с президентом России. Он заверял, что хочет это сделать якобы для завершения конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше