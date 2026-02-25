Axios: Президент США Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.
Ранее Зеленский обратился к президенту США с просьбой остаться на стороне Украины. По его словам, Штаты якобы оказывают недостаточное давление на Россию.
В свою очередь в Кремле прокомментировали идею личной встречи президента России Владимира Путина, а также Трампа и Зеленского. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, имеет смысл встречаться лично в трехстороннем формате только для финализации договоренностей об урегулировании конфликта на Украине.
Как писал сайт KP.RU, Зеленский ранее утверждал, что готов встретиться с президентом России. Он заверял, что хочет это сделать якобы для завершения конфликта на Украине.