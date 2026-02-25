Axios: Президент США Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

В свою очередь в Кремле прокомментировали идею личной встречи президента России Владимира Путина, а также Трампа и Зеленского. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, имеет смысл встречаться лично в трехстороннем формате только для финализации договоренностей об урегулировании конфликта на Украине.