В Перу ученые обнаружили комплекс храмов и «священной дороги» чиму

В северной части Перу археологи обнаружили крупный ритуально-аграрный комплекс цивилизации чиму.

Источник: Аргументы и факты

В Перу обнаружен крупный ритуально-аграрный комплекс цивилизации чиму, объединяющий геоглиф, храмовую платформу и сельскохозяйственные поля. Об открытии в долине Чикама, датированном периодом 1100−1470 годов, сообщил журнал Arkeonews, передают «Известия».

Археолог Генри Танталин отметил, что центральным элементом стала сакральная дорога — двухкилометровый геоглиф из каменных насыпей, соединявший поселение с зонами земледелия и холмом. Исследование показало, что объекты представляют собой единую систему, где земледелие, религия и власть функционировали совместно. Съемка с беспилотников выявила сложную ирригационную систему на полях площадью более 100 гектаров, где, предположительно, выращивали кукурузу, фасоль и тыквенные.

В Италии команда археологов под руководством Симоны Формолы обнаружила в гробнице Цербера тело в отличном состоянии сохранности. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Popular Mechanics, исследователи вошли в 2000-летний саркофаг и нашли останки, покрытые саваном и окруженные погребальными предметами. Ученые предполагают, что усопший был членом семьи, для которой построили мавзолей, а саван минерализовался из-за уникального климата. Анализы показали, что тело обрабатывалось кремами на основе лебеды и полыни для лучшей сохранности.

Ранее генетики объяснили исчезновение создателей Стоунхенджа.