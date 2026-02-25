В Перу ученые обнаружили комплекс храмов и «священной дороги» чиму

В Италии команда археологов под руководством Симоны Формолы обнаружила в гробнице Цербера тело в отличном состоянии сохранности. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Popular Mechanics, исследователи вошли в 2000-летний саркофаг и нашли останки, покрытые саваном и окруженные погребальными предметами. Ученые предполагают, что усопший был членом семьи, для которой построили мавзолей, а саван минерализовался из-за уникального климата. Анализы показали, что тело обрабатывалось кремами на основе лебеды и полыни для лучшей сохранности.