Сюрприз после слякоти и грязи: Жителей Молдовы уже в конце недели ждут +14 градусов и солнце

Прогноз погоды от синоптиков на четверг, 26 февраля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Самое время рассказать о погодке на завтра, 26 февраля. Значит, рассказываем!

Ночью синоптики нам предвещают до одного градуса мороза, утром сохранятся ночные температурные знавения.

Днем столбик термометра поднимется до +3 градусов, день обещает быть облачным. Вечером ожидается до ноля градусов.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 10−11 метров в секунду, а относительная влажность — 70%.

Зато жителей Молдовы уже в конце недели ждут +14 градусов и солнце!

