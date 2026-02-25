Сюрприз после слякоти и грязи: Жителей Молдовы уже в конце недели ждут +14 градусов и солнце

Самое время рассказать о погодке на завтра, 26 февраля. Значит, рассказываем!
Ночью синоптики нам предвещают до одного градуса мороза, утром сохранятся ночные температурные знавения.
Днем столбик термометра поднимется до +3 градусов, день обещает быть облачным. Вечером ожидается до ноля градусов.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 10−11 метров в секунду, а относительная влажность — 70%.
Зато жителей Молдовы уже в конце недели ждут +14 градусов и солнце!
