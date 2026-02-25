В Минэкономразвития разъяснили введение единых правил отображения цен на маркетплейсах

Введение в России единых правил отображения цен на торговых площадках не исключает действие скидок и использования маркетинговых инструментов на маркетплейсах. Об этом KP.RU сообщили в Минэкономразвития.
«Вопрос достоверного отображения цены товара в его карточке не отменяет действие скидочных программ и использования маркетинговых инструментов», — отметили в ведомстве.
В министерстве пояснили, что речь идет о ясности и достоверности в отображении цен, а также о том, что с этой ценой может происходить при дальнейшем ознакомлении покупателя с предложением. В ведомстве подчеркнули, что разрабатываемые меры направлены на защиту интересов покупателей и не должны привести к росту стоимости товаров.
Как писал сайт KP.RU, ранее премьер Михаил Мишустин рассказал о нововведениях для торговых онлайн-площадок. Он отметил, что цена товара на маркетплейсах будет отображаться одинаково для всех покупателей. Кроме того, стоимость товара будет одинаковой независимо от того, каким способом будет произведена оплата.