В Минэкономразвития разъяснили введение единых правил отображения цен на маркетплейсах

В министерстве пояснили, что речь идет о ясности и достоверности в отображении цен, а также о том, что с этой ценой может происходить при дальнейшем ознакомлении покупателя с предложением. В ведомстве подчеркнули, что разрабатываемые меры направлены на защиту интересов покупателей и не должны привести к росту стоимости товаров.