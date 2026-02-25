Ричмонд
Ученые заявили о связи растительной диеты с облегчением симптомов псориаза

Исследователи выяснили, что растительный белок облегчает симптомы псориаза.

Источник: Аргументы и факты

Увеличение доли растительного белка в рационе может быть связано с более легким течением псориаза, тогда как мясной белок, напротив, связан с повышенной вероятностью тяжелого течения заболевания. К такому выводу пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона, результаты их работы опубликовал журнал Medical Xpress, сообщают «Известия».

В исследовании приняли участие 257 человек с псориазом. Ученые оценили их рацион и сопоставили с тяжестью заболевания. Выяснилось, что участники потребляли избыточное количество сахаров и недостаточно клетчатки. Люди с высокой долей сахара из напитков чаще сообщали о тяжелых симптомах, однако после учета индекса массы тела эта связь ослабевала.

Анализ также показал, что высокое потребление мясного белка связано с повышенной вероятностью тяжелого псориаза, тогда как растительный белок демонстрировал обратную зависимость.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь, пишет «Газета.Ru». Ученые отметили, что потенциальные преимущества растительных диет для людей с псориазом требуют подтверждения в рандомизированных клинических испытаниях.

Ранее терапевт Ирина Волгина рассказала о болезнях, связанных с сухостью кожи.