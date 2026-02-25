Ученые заявили о связи растительной диеты с облегчением симптомов псориаза

В исследовании приняли участие 257 человек с псориазом. Ученые оценили их рацион и сопоставили с тяжестью заболевания. Выяснилось, что участники потребляли избыточное количество сахаров и недостаточно клетчатки. Люди с высокой долей сахара из напитков чаще сообщали о тяжелых симптомах, однако после учета индекса массы тела эта связь ослабевала.