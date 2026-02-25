МГУ внедрил в свою цифровую платформу ИИ-бота для разбора заданий

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова внедрил в свою образовательную цифровую платформу «Университет без границ» ИИ-бота, который помогает студентам проводить работу над ошибками после выполнения заданий. Об этом на полях Форума будущих технологий сообщил ТАСС директор Центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ Денис Янышев.
В среду в Москве открылся IV Форум будущих технологий, в пленарном заседании которого принял участие президент РФ Владимир Путин. Российский лидер предложил посвятить следующий форум теме цифровых платформ. Он также отметил, что Москва добилась хорошего уровня цифровизации, в том числе с внедрением платформенных решений.
«В Московском университете успешно развивается цифровая платформа “Университет без границ”. Она создавалась для гиперпопулярных межфакультетских курсов, запись на которые открыта для всех желающих. Количество пользователей платформы сегодня превышает 235 тысяч человек, для которых доступны почти 4 тысячи курсов. В 2025 году в помощь преподавателю и студенту в платформу были встроены инструменты искусственного интеллекта, позволяющие быстро подготовить конспекты и презентации лекций, задания, а также выстроить индивидуальную траекторию обучения студента. Мы также организовали ИИ-бота для разбора заданий», — сказал Янышев корреспонденту ТАСС, комментируя важность развития платформенных решений в образовании.
Он указал на то, что в течение последних шести лет платформа также используется для организации сдачи дополнительных вступительных испытаний в формате онлайн-прокторинга. В прошлом году МГУ получил 60 тысяч заявлений от абитуриентов, выбравших «удаленку» для сдачи дополнительных вступительных испытаний (ДВИ).
«Такой формат обеспечивает возможность участия во вступительных испытаниях всех желающих вне зависимости от места пребывания», — уточнил представитель МГУ.
IV Форум будущих технологий проходит 25−26 февраля в Центре международной торговли в Москве. В этом году он посвящен темам формирования биоэкономики в России и применения биотехнологий в отраслях экономики. ТАСС выступает информационным партнером форума.