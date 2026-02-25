МГУ внедрил в свою цифровую платформу ИИ-бота для разбора заданий

«В Московском университете успешно развивается цифровая платформа “Университет без границ”. Она создавалась для гиперпопулярных межфакультетских курсов, запись на которые открыта для всех желающих. Количество пользователей платформы сегодня превышает 235 тысяч человек, для которых доступны почти 4 тысячи курсов. В 2025 году в помощь преподавателю и студенту в платформу были встроены инструменты искусственного интеллекта, позволяющие быстро подготовить конспекты и презентации лекций, задания, а также выстроить индивидуальную траекторию обучения студента. Мы также организовали ИИ-бота для разбора заданий», — сказал Янышев корреспонденту ТАСС, комментируя важность развития платформенных решений в образовании.