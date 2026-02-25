Папа римский призвал священников прекратить писать проповеди с помощью ChatGPT

— Как и все мышцы в теле, если мы ими не пользуемся, если не приводим их в движение, они умирают. Мозг нужно использовать, поэтому и наш разум необходимо немного тренировать, чтобы не потерять эту способность, — высказался понтифик на закрытой встрече с духовенством Римской епархии.