Папа римский призвал священников прекратить писать проповеди с помощью ChatGPT

Папа римский Лев XIV предостерег священнослужителей от «искушения готовить проповеди с помощью искусственного интеллекта», подчеркнув, что интеллектуальный и духовный труд нельзя перекладывать на алгоритмы. Об этом в среду, 25 февраля, сообщил портал Vatican News.
— Как и все мышцы в теле, если мы ими не пользуемся, если не приводим их в движение, они умирают. Мозг нужно использовать, поэтому и наш разум необходимо немного тренировать, чтобы не потерять эту способность, — высказался понтифик на закрытой встрече с духовенством Римской епархии.
Он подчеркнул, что искусственный интеллект «никогда не сможет делиться верой», и предупредил представителей духовенства о риске подмены реальной пастырской работы активностью в социальных сетях, передает портал.
Секретарь синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов раскритиковал популярную функцию «оживления» фотографий умерших людей с помощью нейросетей, задавшись вопросом, давали ли они свое разрешение на подобные процедуры. Он добавил, что у РПЦ уже есть профильная комиссия, которая рассматривает вопросы о том, является ли этичным создание икон с помощью нейросетей.