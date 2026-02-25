Ричмонд
+13°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Папа римский призвал священников прекратить писать проповеди с помощью ChatGPT

Папа римский Лев XIV предостерег священнослужителей от «искушения готовить проповеди с помощью искусственного интеллекта», подчеркнув, что интеллектуальный и духовный труд нельзя перекладывать на алгоритмы. Об этом в среду, 25 февраля, сообщил портал Vatican News.

Папа римский Лев XIV предостерег священнослужителей от «искушения готовить проповеди с помощью искусственного интеллекта», подчеркнув, что интеллектуальный и духовный труд нельзя перекладывать на алгоритмы. Об этом в среду, 25 февраля, сообщил портал Vatican News.

— Как и все мышцы в теле, если мы ими не пользуемся, если не приводим их в движение, они умирают. Мозг нужно использовать, поэтому и наш разум необходимо немного тренировать, чтобы не потерять эту способность, — высказался понтифик на закрытой встрече с духовенством Римской епархии.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект «никогда не сможет делиться верой», и предупредил представителей духовенства о риске подмены реальной пастырской работы активностью в социальных сетях, передает портал.

Секретарь синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов раскритиковал популярную функцию «оживления» фотографий умерших людей с помощью нейросетей, задавшись вопросом, давали ли они свое разрешение на подобные процедуры. Он добавил, что у РПЦ уже есть профильная комиссия, которая рассматривает вопросы о том, является ли этичным создание икон с помощью нейросетей.

Узнать больше по теме
Биография Папы Римского Льва XIV (Роберта Фрэнсиса Прево)
Роберт Фрэнсис Превост (в русскоязычной среде также встречается вариант написания фамилии Прево) стал главой Римско-католической церкви и Ватикана в мае 2025 года. Собрали главное из биографии Папы Римского Льва XIV: возраст, образование, личная жизнь и отношение к России.
Читать дальше