Памятник Алексею Балабанову откроют в Екатеринбурге 18 мая

Алексей Балабанов родился в Свердловске в 1959 году. Свою карьеру в 1990-х он начал на Свердловской киностудии. За почти 30 лет работы в кино режиссёр снял более 10 фильмов, среди которых культовые ленты «Брат», «Брат-2», «Про уродов и людей», «Жмурки», «Груз 200», «Замок» и «Мне не больно».