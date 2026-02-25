Памятник Алексею Балабанову откроют в Екатеринбурге 18 мая

Автор памятника — скульптор Мейрам Баймуханов, чей эскиз победил в конкурсе в конце мая 2025 года. Его проект изображает режиссёра, сидящего в пустом вагоне трамвая. Сейчас работа над скульптурой активно ведётся в мастерской в пригороде Екатеринбурга.
Выбор места неслучаен: всё творчество Балабанова неразрывно связано со свердловскими рок-музыкантами. Открытие памятника приурочено к Году уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба.
Алексей Балабанов родился в Свердловске в 1959 году. Свою карьеру в 1990-х он начал на Свердловской киностудии. За почти 30 лет работы в кино режиссёр снял более 10 фильмов, среди которых культовые ленты «Брат», «Брат-2», «Про уродов и людей», «Жмурки», «Груз 200», «Замок» и «Мне не больно».
Режиссёр умер в мае 2013 года на 55-м году жизни от острой сердечной недостаточности, работая над сценарием в санатории в Ленинградской области. За три дня до смерти он успел закончить сценарий фильма «Мой брат умер».
Ранее Life.ru писал, что 23 февраля в Театре Наций прошла премьера спектакля «Мой брат умер» по сценарию Алексея Балабанова. Музыку к нему писал лидер группы Shortparis Николай Комягин, который скончался в возрасте 39 лет. Его состояние резко ухудшилось после тренировки по боксу, и сердце не выдержало.
Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.