Врач Заручаева рассказала, как отличить почечные отеки

По словам эксперта, почечные отеки появляются на лице, особенно на веках, по утрам, они рыхлые, бледные и теплые на ощупь, а также способны менять положение при смене позы тела. Это связано с тем, что почки перестают выводить натрий и воду или теряют белок, удерживающий жидкость в сосудах. Однако отсутствие отеков не гарантирует здоровье почек, а их наличие может быть вызвано проблемами с сердцем, венами или гормонами.