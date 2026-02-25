Врач Заручаева рассказала, как отличить почечные отеки

Отеки могут указывать на проблемы со здоровьем почек, при этом они имеют особые характеристики, отличающие их от сердечных или венозных. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач общей практики Наталья Заручаева.
По словам эксперта, почечные отеки появляются на лице, особенно на веках, по утрам, они рыхлые, бледные и теплые на ощупь, а также способны менять положение при смене позы тела. Это связано с тем, что почки перестают выводить натрий и воду или теряют белок, удерживающий жидкость в сосудах. Однако отсутствие отеков не гарантирует здоровье почек, а их наличие может быть вызвано проблемами с сердцем, венами или гормонами.
Заручаева пояснила, что кардиальные отеки поднимаются снизу вверх, появляются к вечеру и отличаются плотностью и холодом. Венозные отеки возникают при варикозе и часто затрагивают одну ногу, а лимфатические встречаются редко и долго не проходят. Эндокринные отеки при гипотиреозе имеют слизистую природу и не оставляют ямок при надавливании.
Доктор также перечислила другие признаки проблем с почками: необъяснимая ночная потливость, зуд кожи без сыпи, одышка, перепады давления, синдром беспокойных ног, бледность и постоянная усталость.
Ранее дерматолог Мириам Ребейн объяснила, почему недостаточный сон старит кожу.