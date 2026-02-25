Ричмонд
Милонов назвал «идиотками» россиянок, выходящих замуж за турок

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал «идиотками» россиянок, которые выходят замуж за турок.

— Я думаю, что практически ни одна нормальная девушка этого делать не будет. К сожалению, есть исключения. Те женщины, которые хотят выйти замуж за турок, — это не лучшая часть нашего женского общества, — сказал он.

По словам депутата, такие женщины либо имеют психологические проблемы, либо «чем-то злоупотребляют». Милонов предположил, что на них влияют турецкие сериалы, которые он назвал «бездарной размазней» и «белибердой».

— Извините меня, какая-нибудь идиотка посмотрит этот сериал, подумает: как там хорошо, какие там заботливые турецкие мужчины, какая Османская империя симпатичная. Ведь там не показывают правду, как людям животы вспарывали, как беременных женщин османы убивали. А вот всякий рахат-лукум, от которого диабет возникает при просмотре с экрана, это они показывают, — заявил парламентарий.

23 января прошлого года Милонов заявил, что трансляцию турецких сериалов нужно строго регулировать, а производство их отечественных аналогов — приравнивать к госизмене. Он объяснил, что в подобных лентах героини влюбляются в «идеальных» иностранцев, выбирая их вместо русских мужчин.

Также ранее общественное движение «Ветераны России» направило обращения в Роскомнадзор, Государственную думу и Министерство культуры с просьбой запретить трансляцию турецких сериалов в стране. По мнению общественников, эти сериалы негативно влияют на демографическую ситуацию, создавая у российских женщин нереалистичный образ мужчины.

По данным опроса онлайн-кинотеатра KION и сервиса отелей Level.Travel, 77 процентов россиян считают, что турецкие сериалы повысили интерес граждан к поездкам в Турцию. Женщины, отдыхающие в одиночку, составляют половину всех туристов. Многие из них приезжают в Турцию в поисках партнера.

