Кети Топурия сменила имидж и получила комплименты от Алсу и Лазарева

В ролике артистка предстала без макияжа, с аккуратной косичкой. Сначала певица выглядела слегка испуганной, наблюдая за тем, как мастер отрезает ей волосы. Когда коса оказалась в руках у певицы, стилист пошутила: «Держи, это чёлку мы тебе сделаем».
Кети Топурия сменила имидж. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/keti_one_official.
Топурия с иронией приложила пряди ко лбу, но в итоге остановилась на другом варианте — стильном каре. Новый образ певицы привёл в восторг её звёздных коллег.
«Кайф!» — написал Сергей Лазарев, сопроводив слова смайлом огня.
«Очень красиво!» — поддержала Виктория Дайнеко.
«Если вам кажется, что нужны перемены — вам не кажется», — прокомментировала Алсу.
А ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова тоже удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. 23-летняя фигуристка выложила видео, где позирует в сером трикотаже и джинсах, но главное — новая стрижка: объёмное каре с укладкой набок.
