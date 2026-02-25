Ричмонд
Кети Топурия сменила имидж и получила комплименты от Алсу и Лазарева

39-летняя солистка группы «А’Студио» Кети Топурия решила не отставать от весенних трендов и кардинально сменила имидж. Певица поделилась с поклонниками процессом преображения, сняв на видео визит к стилисту.

Источник: Life.ru

В ролике артистка предстала без макияжа, с аккуратной косичкой. Сначала певица выглядела слегка испуганной, наблюдая за тем, как мастер отрезает ей волосы. Когда коса оказалась в руках у певицы, стилист пошутила: «Держи, это чёлку мы тебе сделаем».

Кети Топурия сменила имидж. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/keti_one_official.

Топурия с иронией приложила пряди ко лбу, но в итоге остановилась на другом варианте — стильном каре. Новый образ певицы привёл в восторг её звёздных коллег.

«Кайф!» — написал Сергей Лазарев, сопроводив слова смайлом огня.

«Очень красиво!» — поддержала Виктория Дайнеко.

«Если вам кажется, что нужны перемены — вам не кажется», — прокомментировала Алсу.

А ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова тоже удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. 23-летняя фигуристка выложила видео, где позирует в сером трикотаже и джинсах, но главное — новая стрижка: объёмное каре с укладкой набок.

