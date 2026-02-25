Ричмонд
Правительство РФ расширило список товаров, подлежащих обязательной маркировке

Список товаров с обязательной маркировкой в системе «Честный знак» расширили в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Правительство РФ расширило список товаров, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак». Об этом следует из постановления кабмина, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что список пополнили несколько новых групп бакалейной продукции. С 1 сентября текущего года код маркировки будет наноситься на зерновые продукты для завтрака, а также мед, макаронные изделия и картофель быстрого приготовления.

Тремя месяцами позже маркировка станет обязательной для муки, круп, а также сухих смесей для супов и каш. Однако уже с 1 марта производители подобной продукции должны будут регистрироваться в системе мониторинга.

Ранее KP.RU писал, что с 1 марта 2026 года вступят в силу изменения в правилах бронирования гостиниц. Согласно изменениям, средства размещения обязаны будут возвращать полную предоплату при отмене брони до дня заезда.