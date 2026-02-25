В кабмине предложили изменить расписание ЕГЭ в трех регионах страны: подробности

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор предложили установить дополнительные даты для сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) по русскому языку и математике в Белгородской, Брянской и Курской областях в этом году. Проект приказа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Из пояснительной записки к документу следует, что эта мера обеспечит безопасность выпускников школ приграничных субъектов РФ, исключит риски массового подвоза участников ЕГЭ из приграничных и приравненных к ним территорий в отдаленные от границы районы Белгородской, Брянской и Курской областей.
«…Приказом назначаются дополнительные даты для сдачи экзамена по русскому языку и математике», — говорится в документе.
Так, дополнительным днем для сдачи экзамена по русскому может стать 5 июня, а по математике — 9 июня.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что абитуриенты педвузов в России должны будут сдавать профильный ЕГЭ. Такая практика будет действовать в приемную кампанию 2027/2028 учебного года. Министр добавил, что такие изменения будут способствовать подготовке сильных и мотивированных специалистов.