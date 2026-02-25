В кабмине предложили изменить расписание ЕГЭ в трех регионах страны: подробности

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что абитуриенты педвузов в России должны будут сдавать профильный ЕГЭ. Такая практика будет действовать в приемную кампанию 2027/2028 учебного года. Министр добавил, что такие изменения будут способствовать подготовке сильных и мотивированных специалистов.