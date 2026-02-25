Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев, занимающий 18-ю строчку в мировой классификации, вышел в четвертьфинал соревнований ATP-500 в Дубае.
В матче второго раунда Рублев в напряженной трехсетовой борьбе взял верх над французом Уго Умбером (37-я позиция в рейтинге). Итоговый счет встречи: 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.
В следующем матче на стадии ¼ финала его соперником определится победитель поединка между Артуром Риндеркнешем (Франция) и Джеком Дрейпером (Великобритания).
Ранее в четвертьфинал турнира вышел Даниил Медведев, одержавший победу над швейцарцем Стэном Вавринкой, трехкратным победителем турниров «Большого шлема», со счетом 6:2, 6:3.
Однако российского противостояния на этой стадии не состоится. Соперником Медведева станет американец Дженсон Бруксби, который во втором круге переиграл другого российского теннисиста, Карена Хачанова.
Ранее Даниил Медведев призвал реформировать систему рейтингов в теннисе.