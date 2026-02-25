Ричмонд
Минпромторг внес в кабмин полный список локализованных машин для работы в такси

Министерство промышленности и торговли России передало правительству полный перечень автомобилей, которые можно будет использовать в такси. Об этом в среду, 25 февраля, сообщил глава ведомства Антон Алиханов на Форуме будущих технологий.

— Мы внесли в правительство список уже. Я надеюсь, в ближайшее время будем рассматривать на правительстве, и он будет утвержден, — передает слова министра ТАСС.

Ранее Минпромторг России обнародовал предварительный перечень автомобилей, подходящих под требования закона о локализации такси.

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон, ужесточающий требования к локализации используемых в такси автомобилей. Как это скажется на сфере и пассажирах — в материале «Вечерней Москвы».

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что первое беспилотное такси может появиться в Москве в 2026 году, однако в салоне будет находиться водитель-испытатель.

А гендиректор «Яндекс Такси» Александр Аникин заявил, что в течение 5−10 лет количество таких машин может достичь десятков тысяч. Он отметил, что со временем беспилотные такси станут привычной частью жизни россиян.

