Фигуристка Захарова рассказала, почему отказалась завершать карьеру

Призёр чемпионата России — 2026, фигуристка Мария Захарова отказалась от мыслей о завершении карьеры благодаря поддержке семьи. Об этом она рассказала в беседе с championat.com.
«Были мысли, но они у меня были не все эти два года, а где-то в начале, как раз когда врачи не говорили, что будет дальше», — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что близкие люди очень поддерживали её, верили в неё и помогли обрести веру в себя, чтобы двигаться дальше.
Мария Захарова перенесла тяжелую травму ноги. По этой причине она практически не выступала в течение двух сезонов.
Ранее тренер Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Александра Трусова вернется в большой спорт.