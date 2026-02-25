Ричмонд
Фигуристка Захарова рассказала, почему отказалась завершать карьеру

Фигуристка Мария Захарова сообщила, что не завершила карьеру после травмы благодаря поддержке семьи.

Призёр чемпионата России — 2026, фигуристка Мария Захарова отказалась от мыслей о завершении карьеры благодаря поддержке семьи. Об этом она рассказала в беседе с championat.com.

«Были мысли, но они у меня были не все эти два года, а где-то в начале, как раз когда врачи не говорили, что будет дальше», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что близкие люди очень поддерживали её, верили в неё и помогли обрести веру в себя, чтобы двигаться дальше.

Мария Захарова перенесла тяжелую травму ноги. По этой причине она практически не выступала в течение двух сезонов.

Ранее тренер Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Александра Трусова вернется в большой спорт.

